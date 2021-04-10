Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 246 ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 24 bin 97 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 980 bin 413'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 246 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 78 bin 249'a yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 661 bin 500 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 240 bin 348 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.80 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 472, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 547 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 85.43 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 17 milyon 35 bin 698 kişi aşının ilk dozunu alırken, 4 milyon 831 bin 522 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

Mehmet Koca

