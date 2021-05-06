Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 250 kişi öldü

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 21 bin 953 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 473 bin 503'e ulaştı.

Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 250 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 84 bin 126'ya yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 107 bin 300 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 282 bin 77 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.82 olarak tespit edildi. 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 129.1 olarak belirlendi.

Salgını bulaştığı ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 950 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 2 bin 916 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 86.06 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 31 milyon 468 bin 712 kişi aşının ilk dozunu alırken, 6 milyon 931 bin 584 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Alman halkının yüzde 29.5'i bir kere aşılandı.

Mehmet Koca

