Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 252 ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 12 bin 834 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 545 bin 781'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 73 bin 62'ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 345 bin 600 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı 127 bin 119 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.04 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 766, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 579 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 82.71 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 8 milyon 431 bin 264 kişi aşılanırken, 2 milyon 674 bin 692 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

Mehmet Koca

