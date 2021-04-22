Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 259 kişi öldü

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 29 bin 518 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 217 bin 710'a ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 259 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 80 bin 893'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 845 bin 300 kişi virüsü yenerek iyileşti. Ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 291 bin 517 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı da 0.94 olarak tespit edilirken, 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 161.1 olarak belirlendi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 984 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 786 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 85.86 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 22 milyon 935 bin 592 kişi aşının ilk dozunu alırken, 5 milyon 5646 bin 788 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Almanya genelinde salgının başlangıcından bu yana 54 milyon 61 bin 332 test yapıldı.

Mehmet Koca

