Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 264 ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülkede son 24 saatte 10 bin 580 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 482 bin 522'ye yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 71 bin 504'e ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 292 bin 100 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı 118 bin 917 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.99 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 838, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 635 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 82.44 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 6 milyon 813 bin 173 kişi aşılanırken, 2 milyon 271 bin 784 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Ülkede şu ana kadar 45 milyon 685 bin 563 test yapıldı.

Mehmet Koca

