Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 294 ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamaya göre son 24 saatte 10 bin 810 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 22 bin 323'e ulaştı.

Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 294 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 78 bin 746'ya yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 700 bin 200 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 243 bin 377olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.09 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 670, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 667 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 84.38 olarak kaydedildi. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 18 milyon 684 bin 873 kişi aşının ilk dozunu alırken, 5 milyon 117 bin 56 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

Mehmet Koca