Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 306 ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülke genelinde son 24 saatte 24 bin 329 yeni korona virüs vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 3 milyon 381 bin 597'ye ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 306 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 82 bin 850'ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 995 bin 200 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı ise 303 bin 547 olarak açıklandı.

Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 86.42

Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.92 olarak tespit edilirken 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 153.4 olarak belirlendi. Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 28, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 913 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 86.42 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 27 milyon 803 bin 779 kişi aşının ilk dozunu alırken, 6 milyon 241 bin 152 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

Mehmet Koca