Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 342 ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamaya göre son 24 saatte 21 bin 693 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 44 bin 16'ya ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 342 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 79 bin 88'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 718 bin 700 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 246 bin 228 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.08 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 698, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 626 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 85.90 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 19 milyon244 bin 464 kişi aşının ilk dozunu alırken, 5 milyon 186 bin 135 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

Mehmet Koca