Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 369 ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 9 bin 762 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 434 bin 446'ya ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 369 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 69 bin 888'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 243 bin 200 kişi virüsü yenerek iyileşirken, aktif vaka sayısı ise 121 bin 358 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.05 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 884, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 695 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 83.33 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 5 milyon 715 bin 991 kişi aşılanırken, 1 milyon 956 bin 85 kişi ise aşının ikinci dozunu aldı.

Mehmet Koca

