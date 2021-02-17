Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 560 ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 7 bin 556 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 350 bin 399'a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 560 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 66 bin 164'e ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 154 bin 200 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 130 bin 35 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.84 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 434, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 925 olarak kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 81.42 olduğu açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyon 284 bin 554 kişi aşılanırken, 1 milyon 470 bin 822 kişi ise aşının ikinci dozu aldı.

Mehmet Koca

