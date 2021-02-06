Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 689 ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 10 bin 485 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 275 bin 394'e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 689 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 61 bin 286'ya yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 20 bin 900 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedilirken, ülke genelinde aktif vak sayısı 193 bin 208 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.93 olarak belirlendi.

Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 83.83

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 137, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 296 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 83.83 olduğu açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 2 milyon 964 bin 610 kişi aşılanırken, 834 bin 398 kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığı belirtildi.

Mehmet Koca

