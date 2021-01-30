İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 794 ölüm

Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 794 ölüm
Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 794 ölüm

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 24 saatte 794 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 56 bin 546'ya yükseldi.

Almanya'da korona virüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülkede son 24 saatte 12 bin 321 korona virüs vak'ası tespit edilirken, toplam vak'a sayısı 2 milyon 205 bin 171'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 794 kişinin hayatını kaybederken, toplam can kaybı 56 bin 546'ya yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 911 bin 800 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi. Ülke genelinde aktif vak'a sayısı 236 bin 825 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.92 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım servisinde doluluk oranı yüzde 83.81

Virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 413, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 452 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının yüzde 83.81 olduğu belirtildi. Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 2 milyon 216 bin 127 kişinin aşılandığı, 416 bin 646 kişinin ise ikinci dozu aldığı ifade edildi.

Mehmet Koca

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.