Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 813 ölüm

Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte ülke genelinde 8 bin 72 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 299 bin 996'ya yükseldi.

Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 62 bin 969'a ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 73 bin 100 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 163 bin 927 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.82 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 931, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 182 olarak kaydedildi.

Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 82.12 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 3 milyon 369 bin 344 kişi aşılanırken, 1 milyon 24 bin 321 kişi ise aşının ikinci dozunu aldı.

Mehmet Koca

