Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 839 ölüm

Almanya'da korona virüs salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülke genelinde son 24 saatte 14 bin 22 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 192 bin 850'ye yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 839 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 55 bin 752'ye ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 889 bin 900 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs vaka sayısı ise 247 bin 198 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.90 olarak belirlenirken, şu ana kadar 38 milyon 553 bin 736 kişiye test yapıldı.

Virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 475, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 489 olarak kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 84.31 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 2 milyon 104 bin 317 kişi aşılanırken, 366 bin 81 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Mehmet Koca

