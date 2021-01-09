Almanya'da son 24 saatte korona virüsten bin 83 ölüm

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları düşürülemiyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 24 bin 694 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 891 bin 581'e yükseldiği bildirildi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte bin 83 kişinin hayatını kaybettiği duyurulurken, toplam ölü sayısının 39 bin 878'e yükseldiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 511 bin 800 kişinin virüsü yenerek iyileştiği, aktif korona virüs vaka sayısının 339 bin 903 olduğu ifade edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 500, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 3 bin 105 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin yüzde 83.61 oranında dolu olduğu belirtildi.

Ülkede ilk önce 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline dönük başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık'tan bu yana 476 bin 959 kişiye aşı yapıldı.

Mehmet Koca

