Almanya'da son 24 saatte koronadan 508 kişi öldü

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 9 bin 113 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 369 bin 719'a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 508 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 206 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 176 bin 300 kişinin iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 126 bin 213 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.94 olarak tespit edildi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 233 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 828 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 82.99 olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyon 572 bin 420 kişi aşılanırken, 1 milyon 580 bin 628 kişi ise ikinci doz aşı yapıldı.

Başlangıçtan bu zamana kadar Almanya'da 42 milyon 872 bin 730 kişiye test yapıldı.

Mehmet Koca

