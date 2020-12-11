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Almanya'da tabutlu korona virüs protestosu

Almanya'da tabutlu korona virüs protestosu
Almanya'da tabutlu korona virüs protestosu

Almanya’nın başkenti Berlin’de korona virüs salgınının eğlence sektörüne darbe vurmasına tepki gösterenler, meşhur Brandenburg Kapısı’nın önüne tabut bıraktı.

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden korona virüs (Covid-19), insan sağlığının yanı sıra ekonomiye de büyük bir darbe vuruyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısı'nın karşısında yer alan T-Rex Regina iskeletinin önüne Çarşamba günü bir grup gösterici “Şimdi sanatçıya yardım et” sloganıyla protesto gerçekleştirdi. Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde darbe alan etkinlik endüstrisi için daha iyi bir yönetmelik çağrısında bulunan göstericiler, akrobasi ve eğlenceli şovları ile dikkatleri üzerlerine çekti. Meydanın ortasındaki T-Rex iskeletinin önüne tabut ve pankartlar yerleştiren göstericiler, tabutun üzerine “Etkinlik endüstrisi. Böyle yapamayız” sloganları yazarak, pandemiden en çok etkilenen kültür ve etkinlik endüstrilerinde yer alan şirketler ve halk için devletten acil yardım talep etti.

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