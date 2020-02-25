Almanya'da Türk spor kulübüne çirkin saldırı

Türk spor kulübüne ait binanın camlarını kıran saldırganlar içeriye girdikten sonra eşyalara zarar verdi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kulüp Başkanı Cihan Sarıca, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün, Alman komşumuz tarafından kulübümüzün camlarının kırıldığına dair telefon geldi. Hemen geldik ve camın kırıldığı gördük. Saldırganlar camı kırıp içeri girerek içeride eşyalarımızı dağıtıp zarar vermişler" dedi.

Bu saldırının üçüncü saldırı olduğunu söyleyen Sarıca, "Hanau'daki ırkçı saldırının ardından yapıldı. Daha önce de NSU davası zamanında kulübümüze saldırı olmuştu" şeklinde konuştu.

Yaşananların üzücü ve vahim bir durum olduğunu ifade eden Sarıca, polisin delilleri topladığını ve soruşturma başlattığını söyledi.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan da olay yerini ziyaret ederek, Wesel Anadolu Spor Kulübü Başkanı Cihan Sarıca'dan bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sinan Karamurat