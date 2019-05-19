Almanya'da Türklerin kurduğu BIG Partisi Başkanına tehdit mektubu

Almanya'nın Köln şehrinde Avrupa Türk İslam Birliği'nin (ATİB) davetlisi olarak katıldığı iftar programın ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldız, “İki hafta önce evime boş yazıcı kovanları geldi. İlk önce anlamadım. Birde zarf vardı ve bizim partinin amblemi vardı. Bizim genel merkezden geldiğini düşünerek zarfı açtım, içinde Kabe resmi ve afedersiniz üzerine bir pislik konulmuş“ dedi.

Seçim turunda olduğu için polise gidemediğini fakat pazartesi günü durumu polise intikal ettireceğini söyleyen Yıldız, “Bir de 'Artık haddinizi aşıyorsunuz, bu ülkede Almanlar söz sahibidir ve haddinizi bilmezseniz biz yapacağımızı biliriz' diye bir mektup geldi“ şeklinde konuştu.

Bu tür tehditleri ciddiye almaları gerektiğini belirten Yıldız, “Boş yazıcı kovanlarıyla bize, boş kurşun kovanı gibi bir mesaj veriliyor. Bunu biz tehdit olarak görebiliriz ama bu bizi hiçbir zaman davamızdan vazgeçirmeyecektir. Bu tür tehditleri ciddiye almamız lazım, nitekim 8 vatandaşımızı, Alman derin devletinin de yardımıyla 2000-2007 arası NSU tarafından hunharca katledildi“ şeklinde ifade etti.

Haluk Yıldız, “Biz Solingen'leri yaşadık, 5 Türkümüz orada yakıldı. Biz Mölln'leri yaşadık, 3 Türkümüz orada yakıldı. Bunun haricinde onlarca faili meçhul var. Dolayısıyla bu tür şeyleri ciddiye alırken, davamızdan da yılmamamız gerekiyor. Biz burada mevcudiyetimizin mücadelesini veriyoruz.“ dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri hakkında da konuşan Yıldız, “Hakikaten heyecanlıyız, seçimlere bir hafta gibi bir süre kaldı. 26 Mayıs'ta 28 ülkede AP seçimleri olacak. Bu seçimlerin Türkler açısından tarihi bir önemi var, çünkü seçimlerde ilk kez baraj olmayacak. BİG Partisi olarak ilk defa Avrupalı Türkleri AP'de temsil edebilecek bir sandalyemiz olacak“ şeklinde konuştu.

26 Mayıs'ta herkesin sandığa gitmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, “Şu an bize hissettirilen ırkçı söylemlere, Avusturya'da başlayan başörtüsü yasağıyla birlikte, Almanya'ya da sıçrayacak olan bu tür yaptırımlara dur demek için güçlü bir sese ihtiyacımız var“ dedi.

Almanya'da bir milyon 400 bin Türkiye kökenli Alman vatandaşı seçmenin olduğunu söyleyen Haluk Yıldız, “Bizim alacağımız 150 bin oyla bir kişi, 350-400 bin oyla ikinci kişiyi parlamentoya sokma ihtimalimiz var. İnsanlarımız, vatandaşlarımız duyarlı davranırsa belki de 3 kişi sokabiliriz. Dolayısıyla muhakkak seçim sandığına gitmemiz lazım. Tek bir oyumuz var ve onu da tek bir partiye verebiliyorsunuz. 40 parti arasında biz 22'nci sıradayız. Oyunuzu bize verdiğiniz taktirde bu zulümlere son vermek için orada bir sesimiz olacak“ şeklinde konuştu.

Avusturya'da ilkokullarda çocuklara başörtüsü yasağının getirildiğini belirten Yıldız, ertesi gün Almanya'da büyük partilerin bu yasağın Almanya'da da uygulanmasını talep ettiklerini söyledi. Haluk Yıldız sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Eğer ırkçılığa, ayrımcılığa, İslam düşmanlığına 'dur' demek istiyorsak ve AP'de kimliğimizin, değerlerimizin temsil edilmesini, hakkımızın, hukukumuzun savunulmasını istiyorsak mutlaka seçime gitmemiz lazım. Çocuklarımız için, gelecek için ırkçılara çok önemli bir kırmızı kart gösterebilmek için, bu tarihi fırsatı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor“

Sinan Karamurat