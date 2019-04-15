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Almanya'da Türklerin oturduğu binada yangın

Almanya'da Türklerin oturduğu binada yangın
Almanya'da Türklerin oturduğu binada yangın

Almanya'nın Mannheim şehrinde 9 Türk ailenin yaşadığı binada yangın çıktı. Yangın yarım saat içinde kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.

Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletinin Mannheim şehrinde Türklerin de yaşadığı bir binada yangın çıktı. Gece 24.00'ten sonra çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. Yangının, binanın önünden geçen yabancı uyruklular tarafından fark edildiği ve tüm bina sakinlerini uyandırarak polis ve itfaiyeyi aradıkları öğrenildi. İhbar sayesinde yangına hızla müdahale edilirken, yangın yarım saat içinde kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarının 2 saat sürdüğü binada 9 Türk ailenin yaşadığı öğrenildi.
Yangının sebebinin henüz belirlenmediği ve polisin inceleme başlattığı açıklandı.  

Mehmet Koca

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