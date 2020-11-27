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Almanya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı

Almanya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı
Almanya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı

Almanya’da son 24 saatte 22 bin 806 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 22 bin 806 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesi ile birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısının 1 milyon 6 bin 394'e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 426 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 15 bin 586'a ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 676 bin 100 kişinin iyileştiği kaydedilirken, Almanya'da korona virüs taşıyan kişi sayısının ise 314 bin 708 kişi olduğu belirtildi.

Mehmet Koca
 

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