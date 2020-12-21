Almanya'da vaka sayısı 16 bin 643, ölü sayısı 226 olarak belirlendi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona virüse ilişkin son verileri paylaştı. Ülkede son 24 saatte 16 bin 643 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 510 bin 652'ye yükseldi. Son 24 saatte 226 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 275'e yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 115 bin 400 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 368 bin 551 olduğu ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 21 bin 699 kişinin yattığı boş yatak sayısının ise 5 bin 21 olduğu belirtildi.

Mehmet Koca