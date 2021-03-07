Almanya'da vaka sayısı 2,5 milyonu aştı

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte 8 bin 103 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 500 bin 182'ye yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 96 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 71 bin 900 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 304 bin 300 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 123 bin 982 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.04 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 771 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 586 olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşılama kampanyası kapsamında 7 milyon 312 bin 900 kişi aşılanırken, 2 milyon 406 bin 435 kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı.

Mehmet Koca

