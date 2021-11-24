Almanya'da vaka sayısında yeni rekor

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 66 bin 884 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 milyon 497 bin 795'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 335 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 99 bin 768'e yükseldi. Ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 33 bin 600 olarak açıklandı. Bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 280 bin 161 olarak belirlendi.

Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans ) 404,5 olarak belirlendi. Almanya'da yoğun bakım servislerinde 21 bin 881 hasta bulunduğu, 3 bin 126 boş yatak olduğu ve doluluk oranı yüzde 87,50 dolu olduğu açıklandı.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyonluk Almanya'da halkın yüzde 68'inin iki kez aşı oldu. 6 milyon 106 bin 25 kişinin de aşı tazelemesi yapıldı. Yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayısı 3 bin 988 olduğu hastaların 2 bin 43'ünün solunum sistemine bağlı olarak hayatlarını sürdürdüğü belirtildi.