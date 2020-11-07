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Almanya'da yaklaşık 20 bin kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti

Almanya'da yaklaşık 20 bin kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Almanya'da yaklaşık 20 bin kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti

Almanya’nın Leipzig kentinde yaklaşık 20 bin kişi ülke genelinde uygulanan korona virüs tedbirlerini protesto etti.

Almanya'da artan korona virüs vakalarının ardından yeniden uygulanmaya başlayan karantina tedbirleri protestolara neden oldu. Leipzig kentinde bulunan Leuschnerplatz Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 20 bin kişi Covid-19'a karşı alınan önlemleri protesto etti. Protestolar sırasında polis, aşırı sağcı ırkçı gruplar ile sol grupların çatışmasını engellemek amacı ile geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Göstericilere sık sık radikal grupların provokasyonlarına gelmemeleri konusunda anonslar yapan polis, yer yer tansiyonun yükselmesi üzerine birçok kişiyi gözaltına aldı. Protestolar sırasında göstericilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, eylemcilerin farklı kentlerden protesto için Leipzig'e geldiği belirtilirken, bazı radikal grupların bu gece Leipzig'de şiddete baş vuracağı ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Öte yandan Almanya'da 2 Kasım tarihinden itibaren 1 aylık ulusal kısıtlamalar uygulanmaya başlamıştı. Ülkedeki restoran, bar, spor salonu ve eğlence merkezlerinin kapalı tutulacağı kısıtlamalarda mağazalar, okullar ve diğer iş yerlerinin açık kalmasına karar verilmişti.

Almanya'da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 644 bin 330'a, toplam can kaybı ise 11 bin 374'e ulaştı.

Mehmet Koca
 

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