Almanya'da yaşlılar evinde aşı olan 13 kişi bir hafta sonra korona oldu

Almanya'nın Bavyera eyaleti Stockheim kentinden Sonnen-Blick ve Hasslach-Blick yaşlılar evlerinde kalan 9'yaşlı 4'ü çalışan 13 kişinin testi pozitif çıktı. Bir hafta önce Alman BioNTech ve ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen BNT162b2 aşısı olan kişilerin testlerinin pozitif çıkması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Tesis yöneticisi Silvia Meusel iki ayrı tesiste aşı yapıldıktan sonra yaşlılarda ve çalışanlarda görülen ateş ve öksürük gibi belirtilerin aşının kişiler üzerindeki yan etkisi olduğunu zannettiklerini daha sonra yapılan kontroller neticesinde bu kişilere yapılan hızlı korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı aşılamadan sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) Basın Sözcüsü Susanne Stöcker, yaşlılar evinde meydana gelen enfeksiyon vakalarının birkaç farklı nedeninin olabileceğine dikkat çekti. Stöcker, ilk seçeneğin enfeksiyonun zamanla alakalı olabileceğini, yaşlılar evinde kalan ve çalışanların aşı yapılmadan 1 hafta önce salgın virüsü bulaşma ihtimali olduğunu ifade ederek aşının koruyucu etkisinin çok fazla olmama ihtimali bulunduğunu sözlerine ekledi. Stöcker olayın çok yönlü olarak araştırılması gerektiğini belirtti.

Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ile üzerindeki bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık'tan bu yana 417 bin 60 kişiye aşı yapıldığını açıkladı.

Mehmet Koca

