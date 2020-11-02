Almanya'da yeni önlemlerin ardından Berlin'de sessizlik hakim

Korona virüs salgınında, vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesinin ardından Avrupa ülkeleri önlemlerini tek tek sıklaştırıyor. Fransa'nın ardından İngiltere, Avusturya ve Almanya korona salgını ile mücadele kapsamında önlemleri arttırıyor. Almanya'da alınan önlemler bugün yürürlüğe girdi. Ülke genelinde 1 ay boyunca geçerli olacak önlemler kapsamında, tiyatro, opera, konser, sinema ve spor salonları, yüzme havuzları, barlar, kafeler, restoranlar, güzellik ve masaj salonları kapalı kalacak. Amatör spor aktivitelerinin durdurulduğu ülkede antrenmanlar da yasaklandı. Marketler, mağazalar, kuaför ve berberler ise sert hijyen kurallarıyla açık kalabilecek. Okul ve kreşlerin de olacağı ülkede temas sınırlamasına göre evlerde ve özel alanlarda en fazla iki aileden 10 kişi bir araya gelebilecek. Gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmeler içeri müşteri alamayacak ama isteyen dışarı satış yapabilecek. Evden çalışma imkanı olanların evlerinde çalışmaları desteklenecek.

Federal hükümet ve eyalet başbakanları iki hafta sonra yeniden bir araya gelerek önlemlerin nasıl devam edeceğine karar verecek. Yeni Covid-19 salgını tedbirlerinde olumsuz etkilenecek iş çevresi ve esnaf için ikinci bir yardım paketi düşünülüyor ama yardımın çerçevesi henüz belirlenmedi.

Polis maske takmayanları uyardı

Yeni önlemlerin yürürlüğe girdiği ilk gün, başkent Berlin'de sokaklarında sessizlik hakim. Pandemi öncesi insan kalabalığının yoğun olarak yaşandığı Berlin'de kentin en önemli alışveriş merkezlerinin, meydanlarının boş olduğu görüldü. Berlin polisi, maske takma zorunluluğunun olduğu caddelerde gezerek maske takmayanları uyardı.Bir ay sürecek yeni önlemler başkentte faaliyet gösteren çok sayıda Türk esnafı da olumsuz etkiledi. İlk dalgada işyerlerini kısmen kapamak zorunda kalan çoğu esnaf, ikinci dalgayı atlatıp atlatamayacağından emin değil. Berlin'de esnaflık yapan Cengiz Ölmez, esnafın ekonomik olarak kronik hasta durumunda olduğunu söyledi. İşyerlerinin durumunun iç açıcı olmadığını dile getiren Ölmez, “İkinci dalganın gelişi, bir önceki dalgayla zayıflayan işi tamamen hasta duruma getirdi. Şu an kronik hasta durumundayız. Bir çok küçük esnaf oldukça zor durumda. Bu dalga şayet sadece 30 gün kalacaksa tamam; ama söylentilerde olduğu gibi yeni yıla kadar, birinci, ikinci aya kadar devam ederse herkes için önlenemez bir kötü durum olur. Bulunduğumuz cadde normalde günlük 20 bin kişinin gelip geçtiği bir yer. Şu anda ise akşama kadar 50 kişiyi zor görüyorsunuz. Sokakta insan kalmadı. Tamamen kapatılmamış olsak bile içeriye müşteri alamıyoruz. Dışarıya terasa masa sandalye koyamıyoruz. İnsanlar satın alıp götürmek zorunda” dedi.

Mahmut Tosun

