Almanya'da Yeşiller Partisi yöneticilerine soruşturma

Almanya'da Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck'in de aralarında bulunduğu Yeşiller Partisi yönetim kurulu üyeleri hakkında "güven ihlali" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Berlin Savcılığı, 2020'de hem partinin yönetim kurulu üyelerine hem de parti merkezindeki çalışanlara "ayrıcalıklı" olarak bin 500 euro'ya kadar ödeme yapıldığını belirtti. Savcılık soruşturmada parti eş başbakanları Baerbock ile Habeck'in yanı sıra Michael Kellner, Jamila Schfer, Ricarda Lang ve Marc Urbatsch'ın da yer aldığını kaydetti.

Ödemeler iade edildi

Yeşiller Partisi sözcüsü soruşturmayı doğrulayarak söz konusu kişilerin ödemeleri iade ettiğini açıkladı. Bakan Baerbock ve Bakan Habeck, üyelerin parti liderliği rollerinde görev yapmasını engelleyen parti kurallarına uygun olarak Ocak ayı sonlarında yönetim kurulundan istifa edecek. Bu kapsamda Yeşiller'in yeni eş başkanlar ve yönetim kurulu seçmesi bekleniyor. Baerbock şu anda Dışişleri Bakanı olarak görev yaparken, Habeck hem Ekonomi ve İklim Bakanı hem de şansölye yardımcısı olarak görev yapıyor.

