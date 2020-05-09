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Almanya'da yine taşlı saldırı

Almanya'da yine taşlı saldırı
Almanya'da yine taşlı saldırı

Almanya'da bir gecede iki taşlı saldırı gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dayanışma Merkezine taşlı saldırı düzenlendi.

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Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dayanışma Merkezine taşlı saldırı düzenlendi. Gece saat 12.30 sularında düzenlendiği bildirilen saldırıda dayanışma merkezinin camlarına taşlarla kırılarak zarar verildi. Dayanışma merkezi yetkilileri yaptıkları açıklamada 3 camın zarar gördüğünü camların 8 cm çapında taşlar atılarak kırıldığını belirtti. Gece nöbeti için merkezde bulunan personel tarafından saldırının polise bildirildiği ifade edildi.

Öte yandan, aynı gece Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentinin Chorweiler semtindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) inşa ettiği camiye de taşlı saldırı düzenlendi.

Sinan Karamurat

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