Almanya'daki grev THY uçuşlarını iptal ettirdi

Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşecek grev nedeniyle THY'nin 26 Mart Pazar günü bu kente yapacağı tüm uçuşları iptal edildi. 26 Mart'ta iptal edilen seferler şöyle: ‘'TK1629 İstanbul- Münih, TK1630 Münih -İstanbul, TK1633 İstanbul- Münih, TK1634 Münih -İstanbul, TK1635 İstanbul- Münih, TK1636 Münih -İstanbul, TK1637 İstanbul-Münih, TK1638 Münih-İstanbul, TK7738 Sabiha Gökçen (AnadoluJet) - Münih, TK7739 Münih-Sabiha Gökçen (AnadoluJet).''

Lokman Sarıkurt

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