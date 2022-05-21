İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Almanya'daki hortum felaketinde 1 kişi öldü

Almanya'daki hortum felaketinde 1 kişi öldü
Almanya'daki hortum felaketinde 1 kişi öldü

Almanya’da etkili olan hortumda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Almanya’daki hortum felaketinde 1 kişi öldü - Tıkla İzle

Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya ve diğer bölgelerde etkili olan hortum felaketinde bilanço arttı. Polisten yapılan açıklamaya göre hortumundan en çok etkilenen Paderborn kentinde 10'u ağır olmak üzere yaklaşık 40 kişi yaralandı. Bölge genelinde demiryolu ve karayolu ulaşımı kesintiye uğradı. Bazı evlerin çatısı uçarken, bazılarının da camları kırıldı.

Ağaçlar da hortumun etkisiyle yola verildi. Lippstadt kentindeki Hellinghausen'de yer alan St. Clemens Katolik Kilisesi'ndeki çan kulesinin hortumun savrulduğu ve parçalarının kilise bahçesine saçıldığı görüldü. Rhineland-Palatinate eyaletine bağlı Wittgert'te ise 38 yaşındaki adam, su baskının meydana geldiği evinin bodrum katında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alman meteoroloji servisi, rüzgarının hızının bazı bölgelerde saatte 130 kilometreye ulaştığını belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.