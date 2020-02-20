İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'daki saldırgandan ırkçı itiraf mektubu

Almanya'daki saldırgandan ırkçı itiraf mektubu
Almanya'daki saldırgandan ırkçı itiraf mektubu

Alman basınında çıkan haberlerde, Hanau kentinde Türklere ait iki mekana saldırı gerçekleştiren şahsın evinde aşırı sağcı ifadelerin yer aldığı bir mektup bulunduğu belirtildi.

Almanya’daki saldırgandan ırkçı itiraf mektubu - Tıkla İzle

Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait Midnight nargile kafe ile Arena Bar & Kafe adlı mekanlara silahlı saldırı düzenleyen şahıs evinde ölü bulundu. Yerel kaynaklar, saldırganın evine yapılan baskında bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu bildirdi. Alman medyası, saldırganın evinde aşırı sağcı ifadeler içeren bir mektubun bulunduğunu duyurdu. Saldırganın ayrıca saldırının sorumluluğunu üstlendiği bir itiraf videosu bıraktığı da ifade edildi. Alman basınında yer alan haberlerde saldırganın kimliği Tobias R. olarak açıklandı. Saldırgana ait olduğu belirtilen araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen saldırılarda 10 kişinin öldüğü belirtilirken, yerel kaynaklar saldırganların 2 kişi olduğunu kaydetti. Saldırıda ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi. Ölenler arasında Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Bosna uyruklu kişilerin de bulunduğu belirtildi. Ölen Türkler arasında Ağrılı Ferhat Üvar ile Gökhan Gültekin'in olduğu ifade ediliyor.

Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan, saldırganın sosyal medya hesabında paylaştığı ilk video ortaya çıktı. Saldırganın evinde çektiği videoyu 14 Şubat'ta YouTube'a yüklediği öğrenildi.
Federal başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.