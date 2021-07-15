Almanya'daki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi

Almanya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Sel felaketi ve fırtınadan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 29'unun Rheinland-Pfalz eyaletinde, 30'nun Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde olduğu açıklandı. Rheinland Pfalz eyaletine bağlı Ahrweiler'da kayıp olan 50 kişi hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, yağışların yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, görevlerinin selden etkilenen riskli bölgelerdeki halkın tahliyesi ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşmak olduğunu ifade etti.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Alman ordusunun da arama-kurtarma çalışmalarına 850 askerle destek verdiği kaydedildi.

Almanya'da geçtiğimiz çarşamba günündeki bu yana ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya ile Rheinland Pfalz eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli yağış sonucunda pek çok yerleşim yerinde su baskınları ve seller yaşanırken, çok sayıda ev ve araç hasar gördü.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Angela Merkel hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, selden etkilenenlere yardım sözü verdi. Başkent Washington DC'de gazetecilere açıklama yapan Merkel, hükümetin selden etkilenenlere nasıl yardım edebileceği konusunda Maliye ve İçişleri Bakanlarıyla temas halinde olduğunu belirtti. Merkel ayrıca, birçok ülkenin Almanya ile dayanışma içerisinde olduğunu aktararak, farklı ülkelerden yardım teklifleri aldıklarını açıkladı.

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Mehmet Koca