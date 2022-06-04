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Almanya'daki tren kazasında can kaybı 5'e yükseldi

Almanya'daki tren kazasında can kaybı 5'e yükseldi
Almanya'daki tren kazasında can kaybı 5'e yükseldi

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada can kaybı sayısı 5'e yükseldi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen bölgesinde dün yerel saatle 12.20'de bir yolcu treni raydan çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından bugün de 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, tren vagonlarının henüz kaldırılamadığını ve kaza yerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Demiryolu şirketi Deutsche Bahn, kurtarma çalışmaları nedeniyle Münih ile Garmisch-Partenkirchen arasındaki yolun bir kısmının kapatıldığını duyurmuştu.

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