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Almanya'dan Gaziantep'e yardımlaşma köprüsü

Almanya'dan Gaziantep'e yardımlaşma köprüsü
Almanya'dan Gaziantep'e yardımlaşma köprüsü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında Almanya’da yaşayan Gaziantepli Hüseyin, Hasan ve Harun Yılmaz kardeşlerin bireysel yardımları, akraba ve komşuların da desteğiyle yardım sağanağına dönüştü.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrasında Almanya'da yaşan Gaziantepli Hüseyin, Hasan ve Harun Yılmaz kardeşlerin bireysel olarak yaptıkları yardımlar, akraba ve komşuların da desteğiyle adeta yardım sağanağına dönüştü. Gaziantep'te mutfak olarak kullanılan Mıstık Döner adlı iş yerinde günlük 2 bin kişinin gıda ihtiyacı karşılanıyor. Almanya'daki vatandaşlar ayrıca, gelip yemek alamayanlar için hazırlattığı yüzlerce gıda paketini de ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

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