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Almanya'dan geldi, evinde ölü bulundu

Almanya'dan geldi, evinde ölü bulundu
Almanya'dan geldi, evinde ölü bulundu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Konya'nın Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi 706. sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan ve araç alım satımı yapmak için iki gün önce Seydişehir'e gelen Hasan Akbaş' tan(69) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çilingir yardımı ile kapı açılırken içeri giren polis ekipleri hareketsiz yatan Hasan Akbaş'ı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Akbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Cumhuriyet Savcısının olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Akbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Öte yandan olayı duyan Hasan Akbaşın yakınları ise eve gelerek sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

İsmail Sünbül
 

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