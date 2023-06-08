Almanya'dan geldiler, baba ocağının enkazında hatıra aradılar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da meydana getirdi. Kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Bazı Hataylılar yıkım çalışmalarını takip ederken, bazıları da kaldırılan enkazın yerinde küçükte olsa bir hatıra arıyor. Adan ailesinin depremde Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı aile apartmanı da yıkıldı. 45 yıldır Almanya'da yaşayan iş adamı 2 çocuk babası Recep Adan'ın annesi, babası ve kardeşi ise enkazdan hafif yaralı olarak kurtarıldı. Ailesini yakınlarının desteğiyle Almanya'ya götüren Adan, ilk fırsatta ise doğup büyüdüğü baba ocağı Antakya'ya geldi. Adan ve ailesi, kaldırılan enkazın yerinde bir anı bulabilmek için büyük çaba sarfetti. Adan'ın depremden bir gün önce Almanya'ya dönmesinin yıkılan salonda annesi, babası ve kardeşinin hayatını kaybetmesini önlediği öğrenildi.

"Belki bir hatıra buluruz"

57 yaşındaki Recep Adan, depremde anne, babası ve kardeşinin yaşadığı 5 katlı apartmanın çöktüğünü söyledi. Aile apartmanından hayatını kaybedenin olmadığını fakat ailesinin yaklaşık 8 saat sonra enkazdan çıkarıldığını aktaran Adan, “Ailemin Almanya'ya yanımıza gelmelerini sağladık, tedavilerine orada devam ediyoruz. Almanya'da bir akrabamız vefat etti, onun defin işlemleri için Türkiye'ye geldik. Bu esnada doğup büyüdüğümüz topraklara geldik. Belki hatıramız veya bir eşyamızı buluruz diye bakınıyoruz. Birkaç resim, banka cüzdanı, bir saat bulduk. Onlar bize hatıra kalacak. İleride buralar düzene girerse binamızı buraya dikmek istiyoruz. Yaşlandığımızda emekliliğimizi şehrimizde geçirmek istiyoruz” dedi.

"Gittikten bir gün sonra deprem oldu"

Sık sık memleketi Hatay'a geldiğini ve kentten 5 Şubat'ta ayrıldığını anlatan Adan, “Bir gün sonra da deprem oldu. Verilmiş bir sadakam varmış, eğer dönmemiş olsaydım, annem babam vefat etmiş olabilirdi. Çünkü onlar bana yatak odalarını veriyorlar, kendileri salonda yatıyorlardı. Ben döndüğüm için tekrar yatak odalarına geçmişler. Allah'a şükürler olsun onlar sağ salim kurtuldular. Salon diye bir yer kalmadı, birinci kat yok oldu. Eğer ben geri dönmemiş olsaydım annem, babam ve kardeşim vefat etmiş olacaktı. Allah bize onları bağışladı. Bundan sonrası için önümüze bakacağız. Bizim burası anamızın babamızın toprağı, buraya geri geleceğiz. Antakyalı hiçbir zaman toprağını terk etmez” dedi.

"1 dakika 40 saniyede her şey tükendi"

Doğup büyüdüğü, çocukluğunun geçtiği yerleri böyle görmenin çok üzüntü verici olduğunu ifade eden Recep Adan, “Annem babam yıllarca Almanya'da ağır işlerde çalıştı. Babam biriktirdiği paralarla bu arsayı aldı ve aile apartmanı yaptırdı. Sonra buraya temelli geldiler. Ama 1 dakika 40 saniyede her şey tükendi gitti. Antakya'da dükkan ve evlerimiz vardı, hepsi yıkıldı. 1 dakika 40 saniyede varlığımız tükendi. Ama çok şükür ana-babamız sağ. Her şey yeniden olur. Önemli olan sağ olmaları” diye konuştu.

İsa Akar-Hakan Sahilli

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