Almanya'dan İtalya ve Fransa'ya yardım

Almanya'nın Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer'ın İtalya'daki korona virüs hastalarını kabul edebileceklerini söylemesi üzerine hastalar ülkeye getirildi. Korona virüs taşıyan 8 hasta tedavi edilmek üzere uçakla Leipzig kentine getirildi. Klinik sözcüsü Markus Bien, getirilen hastalardan 2'sinin durumun kritik olduğunu söyledi.

Fransa'dan 2 hasta getirildi

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesi konusundaki artan talebe karşın sıkıntı yaşayan Fransa'ya yardım teklif etmişti. Eyaletin Karlsruhe kenti yakınlarında bulunan Asklepios-Südpfalzklinik Hastanesine de Fransa'dan korona virüs tedavisi görmek üzere 2 hasta getirildi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, pazar günü getirilen hastalar solunum cihazlarına bağlanarak tedavi edilmeye başlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da son verilere göre 63 bin 927 vaka görülürken, Fransa'da ise vaka sayısı 19 bin 856'ya hayatını kaybedenlerin sayısı ise 860'a yükseldi.

Sinan Karamurat