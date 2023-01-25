Almanya'dan Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine onay

Almanya hükümeti, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine yeşil ışık yaktı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, Berlin yönetiminin Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndereceğini ve diğer ülkelere de envanterlerindeki Alman yapımı Leopard tanklarını Ukrayna'ya tedarik edebilmeleri için izin vereceğini duyurdu.

Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un kararı bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında açıkladığını belirterek, “Federal hükümet, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdi. Bu, Almanya'nın Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla gerçekleştirdiği yoğun istişarelerin sonucudur. Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi takip etmektedir. Uluslararası alanda yakın koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı. Karardaki amacın Ukrayna için Leopard 2 tanklarıyla iki tank taburunu hızlı bir şekilde bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Hebestreit, Almanya'nın ilk olarak ordu envanterinden 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağını aktardı.

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