İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Almanya'dan Polonya'nın savaş tazminatı talebine ret

Almanya'dan Polonya'nın savaş tazminatı talebine ret
Almanya'dan Polonya'nın savaş tazminatı talebine ret

Almanya, Polonya'nın savaş tazminatı konusunda verdiği diplomatik notaya "Tazminat ve savaş kayıplarının tazmini konusu kapanmış durumda, Almanya hükümeti bu konuda müzakerelere girme niyetinde değil" cevabını verdi.

Almanya, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda uğradığı kayıplar için talep ettiği savaş tazminatını reddetti. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina yaptığı açıklamada, Almanya'nın Polonya'nın savaş tazminatı konusunda verdiği diplomatik notaya yanıt verdiğini ifade ederek, "Almanya Dışişleri Bakanlığı, Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın 3 Ekim 2022 tarihli notasına 28 Aralık 2022 tarihinde yanıt vermiştir. Yanıt 3 Ocak 2023 tarihinde Polonya Dışişleri Bakanlığı'na teslim edilmiştir” dedi.

Jasina, Almanya'nın notaya “Almanya hükümetine göre tazminat ve savaş kayıplarının tazmini konusu kapanmış bulunmakta ve Alman hükümeti bu konuda müzakerelere girme niyetinde değil" cevabını verdiğini açıkladı. Jasina, Polonya hükümetinin 1939-1945 yılları arasında Alman saldırısı ve işgalinden kaynaklanan borçların tazmini konusundaki çabalarını sürdüreceğini belirtti.
Polonya, geçtiğimiz sene ekim ayında Almanya'ya verdiği notada, 2. Dünya Savaşı boyunca yol açtığı kayıplar nedeniyle Almanya'dan 6 trilyon 220 milyar 609 milyon zloti (yaklaşık 1 trilyon 300 milyar euro) talep etmişti.

Ebru Orhan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.