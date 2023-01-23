Almanya'dan Polonya'ya Leopard tankları için yeşil ışık

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken; batılı devletlerin Almanya'ya, Ukrayna'ya Leopard 2 göndermesi için baskı devam ediyor. Almanya'da üretilen tankların başka ülkelerde kullanılması için Almanya'nın onayı alınması gerekirken, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderilmesine yeşil ışık yakıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları yollamasını engellemeyeceklerini söyledi. Fransız LCI kanalına konuşan Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, kendisine sorulan Polonya'nın Ukrayna'ya tank göndermesi halinde Almanya'nın tavrının ne olacağına yönelik soruya, "Şu ana kadar böyle bir soru sorulmadı, sorulsaydı buna engel olmazdır" dedi.

Polonya Başbakanı'ndan koalisyon çözümü

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın kanlar içinde kalmasına seyirci kalmayacağız. Leopard tankları konusunda Almanya ile anlaşmaya varamazsak modern tanklarını Ukrayna'ya tank göndermeye hazır ülkelerle küçük bir koalisyon kuracağız" dedi.

Almanya tarafından üretilen tanklar Hollanda, Yunanistan, Polonya, İsveç gibi pek çok ülke tarafından kullanılıyor. Dünya genelinde 2 binden fazla tank hizmet veriyor. Leopard 2 tankların Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Almanya'nın onayı gerekiyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Berlin yönetiminin onay verilmesi halinde 14 adet Leopard 2 tankı göndermeye hazır olduklarını söylemişti. Morawiecki, "Ukrayna'nın özgürlüğünün sağlanmasını buna bağlı olabilir" demişti.

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