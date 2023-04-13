Almanya'dan Polonya'ya MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya ihracına onay

Almanya, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı ihracatına yönelik başvurusuna onay verdi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yaptığı açıklamada, Polonya'nın Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu (NVA) stoklarından 5 MiG-29 tipi savaş uçağını Ukrayna'ya ihraç etmesine onay verdiğini duyurdu. Pistorius, talebin kendilerine bugün ulaştığını ve Almanya'nın aynı gün onay verdiğini dile getirdi.

Almanya, 1990'daki yeniden birleşme sırasında Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu'ndan 24 adet MiG-29 savaş uçağı devralmış, 2004'de 22 savaş uçağını Polonya'ya devretmişti. Uçaklardan 1'i kaza yapmış, 1'i ise müzede sergileniyor. Polonya'nın elindeki MiG-29'ları üçüncü bir ülkeye göndermek için Almanya'nın iznine ihtiyacı var.

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