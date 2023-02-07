Almanya'dan Türkiye'ye özel eğitimli ekip geldi

Almaya Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özel eğitimli arama kurtarma köpekleri ile birlikte bir grup polis memuru İstanbul'da Başkonsolosumuz Johannes Regenbrecht tarafından karşılandılar. Birazdan başka bir Alman doktor ve sağlık görevlisi grubuyla birlikte deprem bölgesine devam edecekler. Daha fazla yardım yolda ve sürekli olarak artırılacak. Kalbimiz Türkiye ile birlikte atıyor” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.