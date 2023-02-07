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Almanya'dan Türkiye'ye özel eğitimli ekip geldi

Almanya'dan Türkiye'ye özel eğitimli ekip geldi
Almanya'dan Türkiye'ye özel eğitimli ekip geldi

Almanya’dan gelen özel eğitimli arama kurtarma köpekleri ile birlikte bir grup polis memuru İstanbul’da Başkonsolos Johannes Regenbrecht tarafından karşılandı.

Almaya Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özel eğitimli arama kurtarma köpekleri ile birlikte bir grup polis memuru İstanbul'da Başkonsolosumuz Johannes Regenbrecht tarafından karşılandılar. Birazdan başka bir Alman doktor ve sağlık görevlisi grubuyla birlikte deprem bölgesine devam edecekler. Daha fazla yardım yolda ve sürekli olarak artırılacak. Kalbimiz Türkiye ile birlikte atıyor” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

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