Almanya'dan ziyaretine gelen kardeşini 5 kez bıçakladı

Olay, saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi 7284 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşini ziyaret etmek için Almanya'dan gelen İ.Y., ile kardeşi K.Y., arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine K.Y., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kardeşi İ.Y.'yi vücudunun farklı yerlerinden 5 kez bıçakladı. Bağrışmaları duyan mahalle sakinlerince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Öte yandan, K.Y.'nin birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Mustafa İç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.