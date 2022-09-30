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Almanya'dan ziyaretine gelen kardeşini 5 kez bıçakladı

Almanya'dan ziyaretine gelen kardeşini 5 kez bıçakladı
Almanya'dan ziyaretine gelen kardeşini 5 kez bıçakladı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Almanya’dan ziyaretine gelen kardeşini çıkan tartışmada 5 kez bıçaklayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı adam tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi 7284 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşini ziyaret etmek için Almanya'dan gelen İ.Y., ile kardeşi K.Y., arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine K.Y., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kardeşi İ.Y.'yi vücudunun farklı yerlerinden 5 kez bıçakladı. Bağrışmaları duyan mahalle sakinlerince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Öte yandan, K.Y.'nin birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Mustafa İç
 

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