Almanya'nın en çok suç işlenen 10 şehri belirlendi

Almanya'da nüfusu 200 binden fazla olan şehirler için yapılan kriminal istatistikler neticesinde Almanya'nın en tehlikeli 10 şehri belirlendi. İstatistiklere göre 2018 yılının en tehlikeli şehri Frankfurt oldu. Frankfurt polisi 2018 yılında 109 bin 458 suçu kayıt altına alırken, suç işleme oranında bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artış kaydedildi. Frankfurt, 2017 yılında en tehlikeli şehirler sıralamasında dördüncü sırada bulunuyordu. En tehlikeli şehirler sıralamasının ikincisi olan Hannover'da bin 834 yaralama olayı yaşandı. Hannover geçtiğimiz yıl üçüncü sırada bulunuyordu.

Geçtiğimiz yılların en tehlikeli şehri olan başkent Berlin bu yıl üçüncü sıraya geriledi. Berlin'de suç işleme oranlarında yüzde 8.4 oranında gerileme yaşandı. Berlin'de 42 binden fazla otomobil ve bisiklet hırsızlığı yaşandı. Listenin dördüncü sırasında bulunan Dresden geçtiğimiz yıl yedinci sırada bulunuyordu. Dresden'de suç işleme oranında yüzde 33.7 artış oldu. Artışın yaşanmasına en büyük etkinin ise işsizlik ve bölgede faaliyette bulunan işletmelerin iflası olarak değerlendirildi. Şehirde dolandırılıcılık vakaları ise üç katına çıktı.

En tehlikeli şehirler sıralamasının beşinci sırasında bulunan Leipzig'te 43 bin hırsızlık vakası kayıt altına altına alındı. Suçların yüzde 50'sinin hırsızlık olayları olduğu ifade edilen Leipzig geçtiğimiz yıl, tehlikeli şehirler ikinci sırada bulunuyordu. Altıncı sıradaki Halle an der Saale kenti geçtiğimiz yıla oranla suç oranlarında 3.4 oranında gerileme yaşanmasına rağmen hala en tehlikeli şehirler arasında bulunuyor. Köln kentinde ise, suç işleme oranlarında 6,1 oranında gerileme yaşandı. Geçtiğimiz yıl altıncı sırada bulunan Köln bu yıl yedinci sıraya geriledi. Kentte 8 bin 963 az suç işlendi.

Almanya'nın liman şehri Hamburg da yankesicilik hariç birçok suçta gerileme yaşandığı için bu yıl en tehlikeli şehirler sıralamasında sekizinci sırada yer altı. Hamburg, geçtiğimiz yıl yedinci sırada bulunuyordu. Geçtiğimiz yıl ilk 10'da bulunmayan Freiburg kenti ise bu yıl işlenen gençlik suçlarından dolayı dokuzuncu sırada yer aldı. Freiburg kentinde suçların yüzde 12'lik bölümünü yaşları 14 ila 18 yaşları arasındaki gençlerin işlediği belirlendi. Listenin onuncu sırasında bulunan Bremen'de en çok hırsızlık olaylarının yaşandığı kaydedildi. Suç işleme oranlarında büyük bir azalma gözlenen Bremen, geçtiğimiz yıl en tehlikeli şehirler sıralamasında beşinci sırada bulunuyordu.

Mehmet Koca

