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Almanya'nın Jena kentinde maske takmak zorunlu oldu

Almanya'nın Jena kentinde maske takmak zorunlu oldu
Almanya'nın Jena kentinde maske takmak zorunlu oldu

Almanya'nın Jena kenti önümüzdeki haftadan sonra şehirde maske takma mecburiyeti getiriyor.

Dünya genelinde hızla yayılan ve 37 bin 820 can kaybına neden olan korona virüsü nedeniyle ülkelerde hatta şehirlerde sert önlemler alınıyor. Almanya'nın Bavyera eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından farklı bir uygulama da Jena kentinde getirildi. Kentte gelecek pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek olan uygulama ile kentte yaşayanlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Jena Kenti Sözcüsü Kristian Philler, maske takma zorunluluğunun satış yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, kamu binalarında çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alındığını ifade ederek, hedefin korona virüsünün yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.

Philler, korona virüsünün yayılmasını önlemek özellikle şehirdeki hayatı ayakta tutacak personelin sağlığını koruyabilmek için maske takmak zorunluluğunun Jena halkı tarafından da kabul gören bir uygulama olduğunu dile getirerek, "Maske takmaktataki amaç ağız ve burnu kapatmaktır. Satış yerlerinde, toplu taşıma araçlarında ve kamu binalarında yüz maskesi veya eşarp ve şal gibi eşyalarla maske gibi kullanılabilecek. Jena'da doktorlara, hemşirelere, toplu taşıma araçlarındaki şoförlere ve kamuda çalışan memurlar ve halkla teması bulunan bütün çalışanların maskeleri bulunmaktadır. Halkın da sağlıklı maskelere kavuşabilmesi için talepte bulunduk. Avusturya'dan yakın bir zamanda maskelerimiz gelecek. Ayrıca maske üretebilme imkanı olanların maske üreterek kampanyamıza destek olmalarını bekliyoruz. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ağız ve burunun korunması adına maske önem taşıyor. Maskeli dolaşmak maskesiz dolaşmaktan daha sağlıklıdır" açıklamasında bulundu.

Jena kentinde korona virüsün bulaştığı kişi sayısı 119 olarak belirlendi.

Mehmet Koca
 

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