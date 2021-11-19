Almanya'nın Köln kentinde camiye kundaklama girişimi

Almanya'nın Köln kentinde yer alan ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ne, bugün sabah saatlerine karşı bir şahıs tarafından düzenlenen kundaklama girişimi özel güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Köln polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle saat 04.00 sularında bisikletli bir kişinin camiye giden yola benzin döktüğünü gören özel güvenlik görevlilerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Özel güvenlik görevlilerini gören şahsın ise elindeki benzin bidonunu ve çok sayıda çakmağı atıp kaçtığı, bunun üzerine cami yetkililerinin olayı polise ihbar ettiği kaydedildi. Kundaklama girişimini gerçekleştiren şahıs hakkında Köln siyasal polisi tarafından soruşturma başlatılırken, Merkez Camii yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik personelimizin müdahalesi daha büyük bir faciayı önlemiş olup, fail kaçmayı başarmıştır.

Polis ve ilgili merciler bilgilendirilmiş olup, soruşturmaya biran önce başlanmıştır. Köln polisine hızlı müdahale ve gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyor ve cemaatimizin emniyetinin sağlanmasının en üst derecede öncelikli ele alınmaya devam edileceğine güveniyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sinan Karamurat

