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Almanya'nın Nürnberg kentinde acil durum ilan edildi

Almanya'nın Nürnberg kentinde acil durum ilan edildi
Almanya'nın Nürnberg kentinde acil durum ilan edildi

Almanya’nın Bavyera eyaletinin Nürnberg kentinde elektrik santralinde yangın çıkmasının ardından acil durum ilan edildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Nürnberg kentinde N-Ergie şirketi tarafından işletilen elektrik santralinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Enerji Santralinin birinci katında çıkan yangında alevler 80 metre yüksekliğe kadar ulaştı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle elektrik santralinin hizmet dışı kalmasından merkezi ısıtma sistemi de etkilendi. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğu kentte 15 bin kişiye sağlanan sıcak su ve ısıtma sistemleri çalışamaz hale geldi. Yaşanan olumsuz durumun ardından kentte acil durum ilan edildi.
N-Ergie tarafından yangının ardından yapılan açılmada enerji kesintisinden Röthenbach ve Gebersdorf semtlerinin etkilendiği belirtilerek sıcak su ve ısıtma sistemlerinin tasarruflu kullanılması çağrısı yapıldı.

Mehmet Koca
 

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