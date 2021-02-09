Almanya'nın Nürnberg kentinde acil durum ilan edildi

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Nürnberg kentinde N-Ergie şirketi tarafından işletilen elektrik santralinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Enerji Santralinin birinci katında çıkan yangında alevler 80 metre yüksekliğe kadar ulaştı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle elektrik santralinin hizmet dışı kalmasından merkezi ısıtma sistemi de etkilendi. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğu kentte 15 bin kişiye sağlanan sıcak su ve ısıtma sistemleri çalışamaz hale geldi. Yaşanan olumsuz durumun ardından kentte acil durum ilan edildi.

N-Ergie tarafından yangının ardından yapılan açılmada enerji kesintisinden Röthenbach ve Gebersdorf semtlerinin etkilendiği belirtilerek sıcak su ve ısıtma sistemlerinin tasarruflu kullanılması çağrısı yapıldı.

Mehmet Koca

