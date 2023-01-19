Almanya'nın Savunma Bakanı Pistorius, yemin ederek göreve başladı

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in istifa etmesinin ardından yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius oldu. Pistorius, bu sabah Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve selefi Christine Lambrecht ile Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den Savunma Bakanlığı görevine getirildiğine ilişkin atama belgesini aldı. Steinmeier yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sözü verdi ve yeni gelen savunma bakanını Almanya'nın silahlı kuvvetlerinin bir kez daha ulusu koruyabilecek duruma gelmesi gerektiği konusunda uyardı. Almanya'nın Ukrayna'yı askeri olarak desteklemeye devam edeceğini söyleyen Steinmeier, ülkenin yeniden inşasına yardımcı olacaklarını vurguladı.

2013 yılından bu yana Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı olarak görev yapan Pistorius, 2013'ten beri Savunma Bakanlığına atanan ilk erkek bakan oldu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Pistorius'un göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Pistorius, yönetim tecrübesi olan, yıllarca güvenlik politikasıyla uğraşmış ve yetkinliği olan son derece deneyimli bir politikacı" demişti.

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