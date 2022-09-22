Almanya'ya götüreceğiz diye 8 bin Euro alıp Adana'da eve kilitlediler

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesinde meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler 7 yabancı şahsın içeride olduğunu kapının kilitli olduğunu belirledi. Polis bir süre sonra kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Yabancı uyruklu şahıslar Mersin'de yaşadıklarını 4 kişiyle 8 bin Euro karşılığında Almanya'ya gitmek için anlaştıklarını ancak 4 gün önce kendilerinin bu eve getirilip daha sonrada kapının kilitlendiğini söyledi. Polis bunun üzerine 4 zanlının eşkalini alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya





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