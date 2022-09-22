İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Almanya'ya götüreceğiz diye 8 bin Euro alıp Adana'da eve kilitlediler

Almanya'ya götüreceğiz diye 8 bin Euro alıp Adana'da eve kilitlediler
Almanya'ya götüreceğiz diye 8 bin Euro alıp Adana'da eve kilitlediler

Adana’da 7 yabancı uyruklu bir evde kilitli bulunurken, şahısları 8 bin Euro karşılığında 4 kişinin Almanya’ya götürme sözü vererek Adana’ya getirip eve kilitledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesinde meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler 7 yabancı şahsın içeride olduğunu kapının kilitli olduğunu belirledi. Polis bir süre sonra kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Yabancı uyruklu şahıslar Mersin'de yaşadıklarını 4 kişiyle 8 bin Euro karşılığında Almanya'ya gitmek için anlaştıklarını ancak 4 gün önce kendilerinin bu eve getirilip daha sonrada kapının kilitlendiğini söyledi. Polis bunun üzerine 4 zanlının eşkalini alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

 


 

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.